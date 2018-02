Giocano per perdere: l'arbitro sospende la partita. Interviene la procura Video

L'arbitro sospende la partita. Il presidente della Fip Gianni Petrucci l'ha deifinita“Una vergogna, ho attivato la procura federale”. In campo, ieri, a Martina Franca Aurora Brindisi e Valle d’Itria BK Martina, finale interzonale dell' Under 18 Eccellenza maschile. Succede di tutto, nessun giocatore che tira a canestro, i ragazzi passeggiano, non contrastano, non corrono: un giocatore prende la sfera e la insacca nel proprio canestro. Quanto basta per dire stop all'incontro che, più che partita, si può definire farsa. Le squadre, di fatto, hanno giocato per perdere. Sarà la Federazione pallacanestro a capire il perchè e decidere gli eventuali provvedimenti. Ma, senza andare lontano, è facile capire il motivo: in palio c'erano il secondo e il terzo posto del torneo (il primo posto era già stato conquistato dal Cus Bari) che dà accesso alla fase con i raggruppamenti interzonali. Vale a dire gironi nei quali si incontrano squadre di altre regioni per poi accedere all'ultima fase nazionale. La seconda classificata (la vincente della sfida) entra nel Girone G (con due squadre campane, una umbra o marchigiana, due toscane e, appunto, una pugliese). La perdente entra nel Girone H (due squadre campane, due laziali, il Cus Bari). Questo girone, senza cartine geografiche in mano, è logisticamente (vedi costi) più accessibile. Qualcuno, più esperto, dice anche più facile.