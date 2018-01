Parma e i suoi giovani ricordano l'Olocausto: un video tra Storia e Memoria

Il Giorno della Memoria è arrivato. Per non dimenticare, come si dice in questi casi, gli orrori dei lager nazisti e delle persecuzioni. Pubblichiamo un video fra Storia e Memoria, in cui vedrete alternarsi immagini della Shoah con altre scattate dai ragazzi parmigiani in visita in quei lager l'anno scorso. Auschwitz come la trovarono i sovietici nel 1945 e Auschwitz com'è oggi. Non solo "per non dimenticare" ma anche per insegnare tout court ciò che accadde in quei luoghi negli anni Quaranta.

La Giornata della Memoria si celebra con diverse iniziative anche a Parma e provincia.

Gli studenti dell'istituto Bodoni, con quelli della media Parmigianino, racconteranno in assemblea la storia dei bambini ebrei parmigiani vittime dei lager nazisti. Con loro, il direttore dell'Istituto storico della Resistenza Marco Minardi. A partire dalle 11, TvParma si collegherà in diretta con il Bodoni (guarda TvParma in streaming).

A Fidenza è prevista una seduta solenne del Consiglio comunale alle 10, al Ridotto del teatro Magnani. Il programma prevede una introduzione del presidente del Consiglio Comunale Amedeo Tosi, cui seguiranno interventi dei capigruppo in Consiglio. Si proseguirà poi con letture tratte da “Lessico Familiare” di Natalia Ginzbug e da “Lettere dal confino” di Leone Ginzburg a cura delle Paciolo D'Annunzio e Solari, alle quali seguirà la proiezione del video realizzato dai ragazzi della 5° F della scuola primaria "Collodi" e premiato Presidente della Repubblica Sergio Mattarella (guarda il video dei ragazzi). Chiuderà la mattinata di lavori l'intervento del sindaco di Fidenza Andrea Massari.

A Salsomaggiore, alle 16.30, alla Camera del Lavoro, in via Torino 4, sarà inaugurata la targa dedicata a Janusz Korczak e Irena Sendler, che durante il periodo del regime nazista salvarono la vita di molti bambini dai campi di sterminio. Interverranno Umberto Abenaim, studioso di cultura e religione ebraica, e i dirigenti della Camera del Lavoro di Parma, i rappresentanti delle istituzioni locali e i parlamentari del territorio.



Altre iniziative a Parma:

Istituto Albertelli – Newton - ore 10.00

Fino a quando la mia stella brillerà (incontro riservato agli allievi dell’Istituto a cura della Biblioteca Pavese con la giornalista e scrittrice Daniela Palumbo)



Cinema Edison - ore 16.00 (repliche lunedì 29 e martedì 30 ore 16.00)

Paradise di Andrej Konchalovskij (Russia 2016, prima visione, v.o. con sottotitoli) *

Narra tre storie incrociate durante la Seconda Guerra Mondiale: una donna aristocratica russa rinchiusa in un campo di concentramento per aver nascosto a Parigi due bambini ebrei, un poliziotto francese collaborazionista, infine, un ufficiale tedesco delle SS. Biglietti: intero € 7.50, riduzioni € 5,50



Oratorio Novo della Biblioteca Civica – ore 17.00

Proiezione di un film sul tema del Giorno della Memoria



Centro Giovani Federale - ore 17.00

Proiezione di un documentario sul tema della Memoria, seguito da un dibattito guidato dagli educatori del Centro



Lenz Teatro - dalle ore 18.00

Retrospettiva progetto Resistenza Permanente

ore 18.00 Kinder_bambini

videoproiezione dello spettacolo del 2016 sulla persecuzione dei bambini ebrei di Parma

ore 19.00 Rosa Winkel

anteprima dello spettacolo del 2018 sullo sterminio degli omosessuali in epoca nazista

ore 20.00 Aktion T4

videoproiezione dello spettacolo del 2017 sul genocidio dei disabili tedeschi

ore 21.00 Exilium – La Grande Cicatrice

performance poetico visuale dai Tristia di Ovidio e dalla Todesfuge di Paul Celan

Info e biglietteria: tel. 0521.270141 e-mail: info@lenzfondazione.it



Teatro Due - ore 20.30 (repliche 28 gennaio ore 16.00 e 1, 2, 4, 8, 10 febbraio ore 20.30)

L’Istruttoria di Peter Weiss

Con Roberto Abbati, Paolo Bocelli, Cristina Cattellani, Laura Cleri, Gigi Dall’Aglio, Pino L’Abbadessa, Milena Metitieri, Bruna Rossi, Davide Carmarino (esecuzione musicale) musiche originali Alessandro Nidi, costumi Nica Magnani, luci Claudio Coloretti

regia Gigi Dall’Aglio produzione Fondazione Teatro Due

Info e biglietteria: 0521.230242 – biglietteria@teatrodue.org - www.teatrodue.org