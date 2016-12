Scuola di alta formazione e nutrizione, raccolti i fondi

La Scuola di Alta Formazione sugli Alimenti e la Nutrizione sarà un vero e proprio Hub che permetterà all’Ateneo di posizionarsi tra i principali attori internazionali per qualità dell’offerta formativa attraendo non solo risorse economiche ma anche umane in questo settore così strategico per le imprese e per il territorio.

Grazie agli importanti investimenti delle realtà imprenditoriali di seguito riportate è stato raggiunto l’obiettivo di 3,845 milioni di euro che si sono aggiunti ai 4,750 milioni già stanziati dall’Università.

Oggi, questo progetto ambizioso, grazie alle sinergie e al dialogo tra “Parma, io ci sto!” e l’Università di Parma, è diventato una missione condivisa con le aziende del territorio: grazie ad un primo pool di sostenitori tra cui Barilla, Chiesi Farmaceutici, Fondazione Cariparma e Unione Parmense degli Industriali è stato possibile raccogliere gran parte degli investimenti necessari a promuovere il progetto e, dopo soli due mesi, il contributo di altre prestigiose imprese tra cui Consorzio del Parmigiano Reggiano, Mutti, Parmalat, Consorzio del Prosciutto di Parma, CFT, Morris Profumi e IPQ Istituto Parma Qualità ha permesso di completarlo.