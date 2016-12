La gelosia alla base del duplice omicidio di San Prospero?

Non viene scartata nessuna pista per cercare di dare risposta alle tante domande che accompagnano il duplice omicidio di San Prospero dove sono morti Luca Manici, da tutti conosciuto come "Kelly" e Gabriela Altamirano. E proprio sui legami della 45enne argentina che si sta indagando, e su eventuiali reazioni di gelosia verso di lei, per cercare il o i colpevoli. E il movente. Intanto, in città si stanno moltiplicando le testimonianze e gli attestati di affetto verso la "Kelly". Tra questi Luca Marola che con Luca Manici aveva collaborato al Borgo B, locale dell'oltretorrente.