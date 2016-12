Concluso il restauro della facciata del Municipio

Si sono conclusi i lavori di restauro della facciata del municipio di Parma, per cui il Comune ha stanziato poco meno di 350 mila euro. L’intervento rientra fra quelli che l’assessorato ai lavori pubblici, guidato da Michele Alinovi, sta mettendo in atto nell’ambito nel centro storico e che comprendono il recupero e la rigenerazione urbana del complesso ex conventuale di San Paolo e la riqualificazione di via Mazzini.

«Dopo cinque mesi di lavori, avviati a metà giugno, si è concluso il restauro scientifico e conservativo», spiega l'assessore. «La residenza municipale torna, così, all’antico splendore. Tutto questo avviene dopo la conclusione del restauro della torre campanaria del complesso di San Paolo per rendere Parma sempre più bella ed attrattiva, all’altezza con le sfide dei prossimi anni».