Primarie Pd, finita la raccolta firme: ecco i 5 in corsa

Alle 12 scadevano i termini per la presentazione delle firme per la candidatura alle primarie del Pd in vista delle elezioni comunali. Ne servivano 500, Dario Costi ne ha consegnate 1605, Nicola Dall'Olio 967, Gentian Alihmadhi 843, Paolo Scarpa 692 e oltre 500 Francesco Samuele.

Le primarie sono programmate al 19 febbraio, ma sono in corso verifiche di scadenze nazionali. Dovrebbero essere confermate tra fine febbraio e l'inizio di marzo.

"Un ottimo risultato: i numeri sono importanti", ha commentato il segretario provinciale Giampaolo Serpagli.

"Un risultato di mobilitazione straordinario - ha scritto il segretario cittadino Lorenzo Lavagetto -. Questo è un altro successo di una corsa che abbiamo fortemente voluto, settimane fa, per dare un segnale alla città e che oggi ci ripaga in modo entusiasmante. Complimenti a tutti e adesso al lavoro uniti: potranno davvero essere le primarie più belle di Italia."