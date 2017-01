La prima di Anna Bolena al Teatro Regio convince a metà

E’ stata accolta da molti consensi ma anche da bordate di fischi e di 'buù il nuovo allestimento di 'Anna Bolenà, primo capitolo della trilogia tudoriana di Gaetano Donizetti, che ieri sera ha inaugurato la stagione lirica del Teatro Regio di Parma.

Rispettata dunque la tradizione secondo la quale quello parmigiano è il loggione più temuto d’Italia: a farne le spese questa volta sono stati il direttore Fabrizio Maria Carminati, sul podio dell’Orchestra Regionale dell’Emilia Romagna, reo di una prova tutto sommato senza nerbo, e soprattutto i responsabili della parte visiva dello spettacolo, il regista Alfonso Antoniozzi, la scenografa Monica Manganelli e il costumista Gianluca Falaschi.

Consensi incondizionati, invece, per il cast composto per le parti principali da Yolanda Auyanet (Anna Bolena), Marco Spotti (Enrico VIII), Sonia Ganassi (Giovanna Seymour), Giulio Pelligra che all’ultimo momento ha sostituito l’indisposto Maxim Mironov nel ruolo di Percy e Martina Belli (Smeton).

Si è trattato nel complesso di un buono spettacolo dove in tutte le sezioni è però mancato quel qualcosa che avrebbe potuto farne un grande spettacolo. L’Anna di Yolanda Auyanet ha avuto momenti di grande intensità nelle scene di più ampio lirismo (superlativa la sua grande aria della seconda parte 'Al dolce guidamì), ma le è mancata l’autorevolezza, la grinta e la cattiveria di questa sfortunata regina. A lei, al debutto nel ruolo, sono andati comunque gli applausi più entusiastici della serata. Nella parte di Seymour, Sonia Ganassi ha padroneggiato un personaggio che frequenta ormai da molti anni (ma perchè mortificarla con un abitino da cameriera?), mentre una vera sorpresa è stata Martina Belli. Meno a fuoco i personaggi maschili (del resto gli stessi Donizetti e il librettista Felice Romani danno ben più spessore a quelli femminili relegando in secondo piano quelli maschili), con un Enrico VIII in evidente disagio nella prima parte, e un Percy che ha pagato lo scotto del subentro.

Dal punto vista visivo Antoniozzi, bravissimo basso-baritono da un pò di tempo prestato alla regia, e i suoi collaboratori hanno creato uno spettacolo senza tempo dove erano presenti, sempre, alcuni mimi a rappresentare i turbamenti, le ossessioni, le ansie e i desideri della coppia regale. Alcuni di essi, i maschi, di tanto in tanto si trasformavano nel 'trono di carnè di Bolena. La sensazione finale è stata quella di uno spettacolo claudicante che ha ancora bisogno di assestarsi, cosa che sicuramente accadrà nelle prossime recite del 15, 17 e 19 gennaio.