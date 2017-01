Un mazzo di fiori sul banco: così gli amici hanno ricordato Filippo in classe

Filippo Ricotti, il 17enne che ha perso la vita ieri nell'incidente di Cascinapiano, è stato ricordato oggi con un mazzo di fiori sul banco al liceo Bertolucci e con una chiamata via Skype a due compagni all'estero per un'esperienza di studio. Anche l'attività della Langhiranese calcio si è fermata in segno di lutto.

Sulla richiesta delle strisce pedonali, il sindaco Bricoli dice al TgParma di aver già fatto richiesta, nelle scorse settimane, alla Provincia.