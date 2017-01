Civati: "Punti comuni con Pizzarotti". Ricci (Pd): "Non ci sono condizioni per alleanza"

Possibile, stati generali a Parma. Civati: "Punti comuni con Pizzarotti". Nello stesso giorno il responsabile enti locale del Pd Matteo Ricci afferma invece, in merito ad una eventuale collaborazione o alleanza elettorale con Pizzarotti: «Non mi pare ci siano le condizioni». Lo ha detto a margine dell’assemblea nazionale degli amministratori locali del Partito Democratico. Nei giorni scorsi, il sindaco di Bologna, Virginio Merola non aveva scartato, invece, la via di una possibile alleanza.

«Siamo pronti in ogni città ad ospitare un patto civico - ha osservato -: il civismo è una carta in più da giocare ma non mi pare ci siano le condizioni a Parma per una alleanza. Penso che però - ha aggiunto - che Pizzarotti sia un amministratore che ha dimostrato di avere delle buone capacità. In Anci - ha concluso Ricci - c'è una buona collaborazione ma non mi pare a Parma ci siano le condizioni»

Guarda il servizio del Tg Parma