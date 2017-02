In piazza torna "Cioccolato vero"

Arrivato alla sua 9° edizione, il Festival del cacao, regalerà come ogni anno deliziosi sapori e golose degustazioni a tutti gli amanti del cioccolato. Sarà in Piazza Garibaldi, da venerdì 3 a domenica 5 febbraio, l’appuntamento con la kermesse “Cioccolato Vero”, evento organizzato da CNA Parma in collaborazione con Acai che ospita i migliori maestri cioccolatieri e le eccellenze provenienti da ogni parte d’Italia. Per tutta la durata dell’evento il pubblico potrà assistere a showcooking a base di cioccolato, ammirare le creazioni che saranno realizzate ed esposte, acquistare il meglio delle produzioni e degustare alcune prelibatezze offerte dai maestri cioccolatieri.

“L'appuntamento con la manifestazione "Cioccolato Vero" si consolida nella nostra città edizione dopo edizione - ha esordito l'assessore alle Attività produttive, Commercio e Turismo Cristiano Casa - Quest'anno la promuoviamo, a maggior ragione, visto il riconoscimento Unesco che Parma ha ricevuto di Città Creativa della Gastronomia: l'obiettivo è diventare una piattaforma di promozione delle eccellenze enogastronomiche del nostro territorio, ma anche aprirci a proposte non tipicamente tradizionali, di elevata qualità artigianale".

"Attraverso la presenza dei migliori maestri cioccolatieri, riuniti in piazza Garibaldi per una tre giorni di gusto e dolcezza - ha detto Gualtiero Ghirardi, presidente di CNA Parma - il messaggio che vogliamo dare è che Parma sa offrire tanti prodotti artigianali, frutto di grande abilità, esperienza, mestiere e creatività. Una dimostrazione di qualità del territorio".

Giorgio Zanlari, coordinatore di Acai - Associazione Cioccolatieri Artigiani Italiani - ha sottolineato: "Per noi artigiani si tratta di una manifestazione importante per presentare le nostre creazioni in cioccolato. Siamo impegnati da sempre nella ricerca della miglior qualità, seguendo la tradizione ma rinnovandola con creatività".

PROGRAMMA

Da venerdì 3 febbraio a domenica 5 febbraio per tutta la durata della manifestazione

Il cioccolato è social! - Concorso fotografico Instagram

Da venerdì 3 febbraio a domenica 5 febbraio alle ore 10:30 e alle ore 15:30

A lezione di cioccolato! Proiezioni video e giochi interattivi per grandi e piccini!

Sabato 4 febbraio - Ore 16.30

La strana coppia. Vermut&Cioccolato. Una degustazione a regola d'arte a cura di Luigi Barberis, barista A.I.B.E.S. e sommelier A.I.S. specializzato in miscelazione molecolare.

Domenica 5 febbraio - Ore 17.00

Facciamo Cioc'n'Roll! Showcooking a base di cioccolato a cura dello chef Domenico Sorrentino.

L’obiettivo dell’evento è far cogliere al consumatore non solo la bontà del cioccolato “vero”, cioè quello prodotto utilizzando soltanto burro di cacao come unico grasso vegetale, ma anche far conoscere l’aspetto artistico che si cela dietro a uno dei prodotti più consumati e amati dalla popolazione italiana. L’evento vuole offrire ai visitatori una vera esperienza che abbia come protagonista il cioccolato in tutte le sue declinazioni per sottolineare ancora una volta come le produzioni artigianali siano talmente ricche di tradizione, qualità e versatilità da non temere il confronto con nessun altro genere di prodotto.

