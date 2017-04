Inaugurato l’Open Day, tradizionale iniziativa di informazione e orientamento che l’Università di Parma organizza ogni primavera da 24 anni. Oggi, giovedì alle ore 9 l’inaugurazione ufficiale con il taglio del nastro, alla presenza di autorità cittadine e accademiche, docenti, personale e studenti. Il 6, 7 e 8 aprile dalle ore 9 alle 17 focus sulle lauree triennali e magistrali a ciclo unico, l’11 aprile dalle 10 alle 18 di scena invece le lauree magistrali: quattro giorni per informarsi, per “toccare con mano” l’offerta formativa e i tanti servizi dell’Università di Parma, per “chiarirsi le idee” in vista della scelta del percorso di studi di primo e di secondo livello. Il tutto, come sempre, nel Palazzo Centrale dell’Ateneo.