Cassa d'espansione sul Baganza, il Comune: "E' fondamentale fare in fretta, città ancora a rischio"

Giovedì alle 18, al Centro giovani Montanara, sarà presentato il progetto finale della cassa di espansione del Baganza. Lo ha ribadito l'assessore Michele Alinovi, a margine del sopralluogo alla cassa di espansione sul torrente Parma, per vedere il funzionamento in previsione dei nuovi lavori. La cassa del Baganza sarà simile a quella del torrente Parma. "Per il Comune è fondamentale realizzare velocemente la cassa sul Baganza perché la città è ancora esposta a un rischio importante", ha detto Alinovi al TgParma.