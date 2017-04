Origo Global Forum, le sfide delle indicazioni geografiche protette

Si tiene a Parma dall'11 al 13 aprile in occasione di Cibus, la prima edizione di Origo Global Forum, evento a carattere europeo ed internazionale dedicato alle sfide ed alle opportunità del sistema delle indicazioni geografiche protette. L'iniziativa vede il coinvolgimento di Ministero Italiano della Politiche Agricole, Regione Emilia – Romagna, Unione Parmense degli industriali, Fiere di Parma, con il patrocinio ed il supporto della Commissione Europea, del Parlamento Europeo e del Comune di Parma. La giornata di apertura si è svolta oggi nella sala ipogea dell'Auditorium Paganini con un evento incentrato sul confronto e l'analisi a livello europeo ed internazionale delle indicazioni geografiche. Origo è realizzato in condivisione con Cibus Connect ed il 12 e 13 aprile, proprio durante Cibus Connect, saranno promosse le relazioni tra Dop e Igp europee ed extra europee. L'assessore al commercio, attività produttive e turismo, Cristiano Casa, ha sottolineato come: “Parma sia la sede naturale per questo tipo di evento in relazione all'importanza del tema Dop e Igp sia per i consumatori sia per quanto attiene la competitività sui mercati globali dei nostri prodotti, delle nostre imprese e nel confronto tra territori. Parma, punta di diamante della Food Valley Italiana, è, quindi, la sede ideale per la prima edizione di Origo Global Forum: a maggior ragione in concomitanza con lo svolgimento di Cibus, appuntamento fieristico riconosciuto a livello internazionale dagli operatori. Parma, Città Creativa della Gastronomia UNESCO, è il luogo naturale in cui affrontare questi argomenti, vista la presenza delle principali Dop italiane e per una cultura dell'agroalimentare e della gastronomia unica nel panorama internazionale”.

Saluto del sindaco, Federico Pizzarotti, in apertura dei lavori della prima edizione di Origo Global Forum, evento a carattere europeo ed internazionale dedicato alle sfide ed alle opportunità del sistema delle indicazioni geografiche protette.

Il sindaco, Federico Pizzarotti, ha parlato di Parma come di una città al centro di un crocevia che punta al dialogo ed alla promozione del cibo e della sicurezza alimentare. “Parma è città creativa per la gastronomia Unesco, sede dell'Efsa – ha sottolineato il primo cittadino – e sopratutto sede del saper fare di tutti coloro che hanno contribuito a rendere Parma capitale della Food Valley Italiana. La nostra città ha tutte le caratteristiche per avere un ruolo stragatico in Italia, in Europa e nel mondo”.

La giornata è proseguita con i saluti del presidente della Regione Emilia – Romagna, Stefano Bonaccini, e con un video messaggio di Phil Hogan Commessario Europeo all'agricoltura ed allo sviluppo rurale.

. Guarda il servizio del Tg Parma