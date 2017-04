Cibus Connect, novità in esposizione. Si punta su salutismo e bio.

Apre domani mercoledì 12 aprile a Parma la fiera “Cibus Connect”, organizzata da Federalimentare e Fiere di Parma, che rimarrà allestita fino a giovedì 12 aprile. Cibus Connect è un nuovo format di fiera light, una due giorni con un mix di esposizione, forum internazionali, workshop e incontri d’affari con migliaia di buyer italiani ed internazionali.

Le aziende espositrici sono 400, selezionate tra quelle maggiormente vocate all’export. Presenti anche 45 espositori selezionati da Slow Food. In esposizione i nuovi prodotti del food and beverage made in Italy destinati al mercato interno ed estero. Gli chef più accreditati saranno impegnati in numerosi show cooking per far conoscere i nuovi prodotti.

A Parma converrà l’intera community del comparto alimentare per una riflessione su come far crescere l’export del settore anche in considerazione dei molteplici cambiamenti geopolitici. Sia il 12 sia il 13 si terrà

Nel ricco programma convegnistico di Cibus Connect si segnala il forum internazionale organizzato da Federalimentare e Fiere Parma in collaborazione con TEH-Ambrosetti, incentrato sul "Posizionamento del Made in Italy Alimentare nell'evoluzione internazionale dei consumi". Oltre a ciò 12 workshop tematici sui mercati esteri più interessanti per la produzione italiana (per informazioni: www.cibus.it ).

