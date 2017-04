"L'angelo del Correggio": ecco i premiati Video

Vittorio Ferrarini, Fedora Sasso, Giovanni Paolo Fontana, Giancarlo Pioli, Nicoletta Carbone, Piero Montanaro e la ditta Cerve. Sono loro ad aver ricevuto, quest’anno, il premio «Angelo del Correggio», una riproduzione del celebre dipinto di Antonio Allegri.

E’ il riconoscimento pensato e voluto da Roberto Ghirardi, promosso da Adas Fidas Parma e arrivato ormai all’ottava edizione. Ogni anno, in occasione del Lunedì di Pasqua, viene consegnato a persone o realtà che con la loro generosità, professionalità o con la loro arte hanno contribuito a fare qualcosa per gli altri.

Anche quest’anno è stata l’Antica Hostaria Tre Ville a ospitare la cerimonia di premiazione: una mattinata di storie, racconti, emozioni, presentata dall’attrice e cantante parmigiana Sarah Biacchi. Sul palco sono saliti volontari, ma anche artisti, professionisti in vari settori che Ghirardi ha selezionato con grande attenzione, prima di sottoporre le candidature alla commissione dell’Adas Fidas.

Lontane dai riflettori, sono tutte persone che, in modi diversi, operano giorno per giorno per arricchire la comunità. E tra loro non poteva non esserci lo stesso Ghirardi, un «angelo tra gli angeli». E’ stato premiato con un riconoscimento speciale perché lui stesso, prima di tutti, si dedica da anni al volontariato, per bambini e anziani, «i miei nonnini», li chiama lui.

A premiare Roberto, visibilmente emozionato, è stato il primo cittadino Federico Pizzarotti. «I premi non sono mai scontati – ha detto il sindaco –. Non si premia solo una persona, ma quello che rappresenta e la sua capacità di ispirare gli altri a fare qualcosa di più per la comunità o anche, semplicemente, a fare bene il proprio lavoro».

E l’Angelo del Correggio, negli anni, ha saputo dimostrare come ciascuno, nel suo piccolo, possa fare tanto. «Spesso – ha spiegato la presidente Adas Fidas Ines Seletti – siamo troppo concentrati sui nostri problemi, per vedere quello che ci circonda. Se imparassimo a porre attenzione anche ai problemi degli altri, non solo i nostri ci apparirebbero più piccoli ma, aiutando chi ha più bisogno, ne guadagneremmo in gioia».

E così il premio è andato a Vittorio Ferrarini, imprenditore e pittore, che ha donato più di cento delle sue opere, 52 delle quali all’ospedale Maggiore di Parma; a Fedora Sasso, giornalista della Rai che con i suoi documentari ha saputo raccontare le grandi storie di piccoli personaggi; a Giovanni Paolo Fontana, anche lui giornalista Rai, che con la sua trasmissione «Diverso da chi», già negli Novanta ha cominciato a parlare di un tema complesso e delicato come la disabilità; è andato inoltre a Giancarlo Pioli, artista fidentino, autore di una bellissima «Ave Maria» arrivata all’orecchio anche del Papa; a Nicoletta Carbone, che ogni giorno su Radio 24, con la trasmissione «Cuori e denari», aiuta le persone a prendersi cura della propria salute; a Piero Montanaro, che porta in giro per il mondo la tradizione della musica popolare piemontese; infine, l'Angelo del Correggio è andato alla Cerve, per l’impegno e la disponibilità e l’attenzione che l’azienda di Parma da sempre dimostra verso il sociale.