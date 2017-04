'Il cuoco perfetto": stasera iniziano le sfide dirette

Finalmente si entra nel vivo della sfida. Dopo aver superato le durissime selezioni e aver sbaragliato un’agguerita concorrenza, gli otto finalisti de «Il Cuoco perfetto» si potranno mettere ai fornelli e dare inizio alla vera e propria gara.

Lo faranno a partire dalla puntata che andrà in onda stasera alle 21,15 su Tv Parma in cui verrà svelato anche il set ufficiale del primo talent cooking parmigiano, che è stato allestito all’interno dello show room Marco Mazzali Design di Calerno. Dalle cucine del Km90 di Fidenza dove si sono svolti i casting, dunque i concorrenti passeranno ad altri fornelli con attrezzature professionali e tutto il necessario per dimostrare le loro abilità come cuochi amatoriali.