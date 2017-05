Stalker arrestato, per due anni ha perseguitato e picchiato la ex

La loro relazione era iniziata nel 2015 e nei primi mesi lui, G.T. un cittadino albanese di 35 anni residente in provincia di Parma, aveva mostrato il suo lato più tenero ed affettuoso. Poi aveva iniziato ad assumere comportamenti sempre più aggressivi e violenti dettati da una cieca gelosia, impedendo alla compagna, G.Y. trentenne rumena residente a Parma, di coltivare le proprie amicizie fino a picchiarla violentemente. La donna aveva denunciato il compagno (poi finito ai domiciliari), troncando poi il rapporto. L’uomo viene condannato in primo grado per lesioni personali e molestie ma la donna, credendo in suo reale pentimento, torna sui suoi passi e si riavvicina al suo aguzzino. Le speranze della donna, però, crollano quando, di rientro da una serata trascorsa fuori alla fine di gennaio, l’uomo, completamente ubriaco, la accusa di aver avuto rapporti con uomini a lei sconosciuti e la picchiarla selvaggiamente. Solo in quel momento, percependo di aver corso il rischio di perder la vita, G.Y. decide di troncare definitivamente ogni rapporto con l’uomo, che cerca in ogni modo di riallacciare un contatto con la donna che nel frattempo si è presentata alla Squadra mobile per formalizzare una nuova denuncia. Sabato l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari.