Emma Bonino al Wopa: "Teniamoci stretta l'Europa" Video

«Teniamoci ben stretta l’Europa. L'idea di andare a 28 staterelli con una distruzione del progetto europeo è un elemento di irresponsabilità che dobbiamo denunciare con molta forza». Lo ha detto con forza Emma Bonino, oggi relatrice del Comitato Nazionale dei Radicali Italiani in corso a Parma.

«Certo non è Europa che volevamo, che vorremmo - ha aggiunto - ma nessuno si può sedere alla sera ed esprimere un progetto europeo. Se volete lo faccio anche io...: bisogna trovare delle convergenze con gli altri partner ma comunque sia smettiamola di dare addosso all’Europa come se fosse la causa di tutti i mali».

Quindi, ha concluso, «teniamocela ben stretta perchè solo così possiamo migliorarla. Chi pensa di distruggere tutto per rifondarla da capo dimostra di non avere capito molto e di che momento stiamo vivendo e dove stiamo andando».

Emma Bonino al Wopa: "Teniamoci stretta l'Europa". Guarda il servizio del Tg Parma.