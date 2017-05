Malore alla guida: 35enne si schianta contro auto in sosta e muore

Un malore fatale per un 35enne albanese che ieri sera, intorno alle 20, stava percorrendo via Lanfranco a bordo della sua auto. L'uomo, forse colpito da un infarto, ha perso il controllo della vettura, che si è schiantata contro un'auto in sosta. Il 35enne è stato soccorso e trasportato al Maggiore ma un'ora dopo il suo cuore ha cessato di battere. A fare i rilievi, la polizia municipale.