Inchiesta Pasimafi, Fabi: "Già proposto la sospensione di Fanelli". Guarda il servizio del Tg Parma.

Intanto sulla vicenda interviene anche l’Ordine dei medici di Parma che in una nota si definisce «rammaricato e indignato» in relazione all’Operazione Pasimafi, che ha portato a 19 arresti fra dirigenti medici e imprenditori del settore farmaceutico, e 75 indagati. «La situazione che si è configurata con i provvedimenti cautelari che vedono coinvolti medici del nostro nosocomio - si legge - non può che rattristare chi rappresenta la categoria nella nostra provincia. Fatti come questi sono da condannare doppiamente: sicuramente per i reati, che se confermati sono in sé gravissimi, ma anche perché offuscano il lavoro, l’impegno e la dignità, di quella stragrande maggioranza di colleghi che ogni giorno agiscono onestamente, con spirito di sacrificio e abnegazione, in rispetto del Giuramento professionale fatto all’inizio dell’attività, dei principi del Codice deontologico, ma soprattutto dell’unico alleato possibile in terapia: il cittadino ammalato.».

«La situazione per quanto descritta è delicata, con indubbi risvolti di gravità - afferma il presidente dell’Omceo Parma Pierantonio Muzzetto -. E’ bene sottolineare però, a titolo di rassicurazione, che, per quanto ci è dato sapere, interessa un’esigua minoranza di medici. Ciò non toglie che, pur nel diritto della difesa fino a prova contraria, il nostro Ordine, in qualità di magistrato deontologico sta agendo in sintonia con le altre istituzioni deputate alla ricerca della verità, dalla magistratura inquirente e alle forze di polizia che indagano sul caso. L’amarezza delle notizie pervenute in questi giorni e che trovano eco in tutto il territorio nazionale non deve però oscurare la consapevolezza che in questa città sanitaria vi siano medici per bene che fanno quotidianamente il proprio dovere e assicurano una buona assistenza alla cittadinanza».

«Si ritiene - conclude il presidente - che in questo momento serva fermezza, giustizia e un richiamo all’eticità dei comportamenti di tutti coloro che operano nella gestione della salute». Il Consiglio dei medici e odontoiatri di Parma, aggiunge la nota, ha il compito di garantire il massimo rispetto delle regole professionali e deontologiche da parte di chiunque sia sotto la potestà dell’Ordine, in ambito pubblico, privato o universitario.