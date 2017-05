"Dona una spesa": iniziativa di solidarietà nei supermercati Conad

La solidarietà passa dal carrello e da un gesto semplice: aggiungere qualcosa per chi, magari a pochi passi da noi, non riesce a mettere in tavola l’essenziale, le 2500 le famiglie in povertà che associazioni e Caritas sostengono quotidianamente.

Sabato 13 maggio, in 27 punti vendita Conad di Parma e provincia si potrà contribuire alla raccolta alimentare “Dona una spesa” che Conad Centro Nord sposa per il quarto anno, affiancando il lavoro instancabile della Piattaforma solidale Parma Non Spreca e di tutte le realtà che ne fanno parte.

Lo dice un comunicato stampa di Forum Solidarietà, che prosegue:

Olio, tonno, latte uht, legumi, cracker, carne in scatola, pasta, riso, farina, biscotti, merendine e zucchero sono i prodotti non deperibili che potranno essere donati; in ogni supermercato una squadra di volontari sarà pronta a raccoglierli e inscatolarli perché possano essere distribuiti attraverso i tre market solidali Emporio Parma, Emporio Valtaro, Emporio Valparma, la Caritas di Parma e Fidenza e alcune piccole associazioni. Le scatole che verranno riempite sono un dono dello scatolificio Sandra SPA mentre le shopper sono offerte da Flexopack. E’ una catena di solidarietà dove in tanti a fanno la loro parte. Ad affiancare i volontari delle associazioni direttamente coinvolte, ci sono le MOICA, l’Auser, il Consorzio di Solidarietà Sociale, le parrocchie e le Caritas.

La povertà nella nostra città è ancora un dato di fatto, non siamo ancora fuori dalla crisi -ha detto la direttrice di Caritas Cecilia Scaffardi nella conferenza stampa che ha presentato l’iniziativa- ad essere colpite sono soprattutto le famiglie con minori. Spesso è una povertà di ritorno, persone che erano riuscite a saltarci fuori e che oggi si ritrovano nuovamente a chiedere aiuto. Per loro la fatica non è solo fare la spesa, c’è anche la scuola, la casa… e a volte, ad aggravare la situazione, si aggiunge la depressione.”

Per contribuire basta un piccolo gesto, perché il mare della solidarietà è fatto di gocce. Tra l’altro, chi farà spesa, potrà approfittare dell’operazione bis su molti prodotti: acquistandone uno, l’altro sarà in regalo. “La solidarietà è un valore fondamentale per noi di Conad”, ha sottolineato Rosanna Cattini del CDA di Conad Centro Nord. “I clienti che nelle tre edizioni passate hanno donato 65 tonnellate di generi alimentari, sono consapevoli che è attraverso la solidarietà che passa la costruzione di una società coesa”

“Quando pensiamo alla coletta Conad – ha aggiunto Giacomino Vezzani di Emporio che ha parlato a nome dei 250 volontari coinvolti- lo sguardo va alla montagna di bancali che ogni anno arrivano nel nostro granaio. Una montagna di beni e di bene che ha un’anima, è la solidarietà diffusa di una comunità fatta da quelle migliaia di mamme e di papà che partecipano facendo spesa.

Ed è proprio sulle scelte di ciascuno che si è soffermato Luigi Amore, direttore generale di Fondazione Cariparma: “siamo convinti del fatto che sia importante investire molto sulle responsabilità individuali, perchè se cambiano le coscienze dei singoli, cambia l’intera società. Una società per essere attrattiva anche dal punto di vista degli investimenti economici, oltre che come luogo dove vivere bene, deve essere coesa. E la coesione sociale è una situazione da difendere a tutti costi.”

L’iniziativa è solo un pezzo del grande lavoro di squadra fatto da Parma non spreca, la Piattaforma solidale coordinata da Forum Solidarietà, nata per recuperare e ridistribuire i prodotti non conformi o prossimi alla scadenza e le eccedenze alimentari nei vari livelli della filiera alimentare, dalla produzione al commercio.

Questo sabato, donare una spesa sarà per ciascuno l’occasione di fare la propria parte, anche piccola. Per riprendere le parole di Vezzani “se si riconferma un bisogno, si riconferma anche la possibilità di dare una risposta.” E’ certo che anche quest’anno Parma risponderà dimostrando come sempre la sua grande generosità.