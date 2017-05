Il Giro d'Italia a Parma. Strade, bus, scuole: ecco cosa cambia

Venerdì il Giro d'Italia toccherà Parma: una grande festa che coinvolgerà le strade della nostra città, passando sull'asse della via Emilia, creando però alcuni inevitabili disagi negli spostamenti, dalla tarda mattinata al primo pomeriggio.

I provvedimenti riguardanti la viabilità e i servizi pubblici sono stati discussi in una riunione in Prefettura.

Parma tagliata in due (o quasi): la mappa delle strade chiuse

AUTOBUS. A fronte del blocco totale del traffico previsto dalla Prefettura dalle 12 alle 14 (e comunque fino all'effettivo deflusso della manifestazione) per salvaguardare la sicurezza di tutti, l'intento dell'Amministrazione è stato quello di creare le più opportune condizioni di trasporto pubblico per agevolare la mobilità dei cittadini che dovranno compiere tragitti di attraversamento della via Emilia.

Ecco le modifiche alle linee dei bus previste:

Linea 1: provenienti da V.le Villetta e diretti verso il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, V.le Mariotti, V.le Toschi, Stazione FS. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca.

Linea 2: provenienti da V.le Solferino per il centro città, giunti in V.le Toscanini, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Toschi, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il regolare percorso. Stessa deviazione in direzione contraria.

Linee 3 – 4 – 5: il servizio sarà sospeso dalle ore 12,00 e fino alle ore 14,00 circa.

Linea 6: provenienti da Via Spezia per il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per riprendere il consueto tragitto in V.le Mariotti. Stessa deviazione in senso contrario, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca, ed accedendo ai cancelli di Barriera Bixio per effettuare la fermata di V.le Vittoria.

Linea 7: provenienti dall’Università per il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per riprendere il consueto tragitto in V.le Mariotti. Stessa deviazione in direzione contraria, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca.

Linea 8: provenienti da Via Nenni per il centro città, giunti allo Stadio, i bus svolteranno in V.le Martiri della Libertà, quindi V.le Berenini, V.le Basetti, V.le Toscanini, per riprendere regolare percorso in V.le Mariotti. Stessa deviazione in senso contrario.

Linea 9: i bus non osserveranno alcuna deviazione di percorso.

Linea 11: provenienti da Via Volturno per il centro città, giunti a Barriera Bixio, i bus percorreranno V.le Caprera, V.le Maria Luigia, Ponte Caprazucca, V.le Toscanini, per riprendere il consueto tragitto in V.le Mariotti. Stessa deviazione in senso contrario, percorrendo V.le Basetti e Ponte Italia anziché V.le Maria Luigia e Ponte Caprazucca, e riprendendo il regolare percorso presso la fermata di V.le Vittoria.

Linea 12: giunti in Via Cremonese per il centro città, percorreranno Str. dei Mercati, Via Savani, per riprendere il regolare percorso in V.le Piacenza. In direzione contraria, giunti in V.le Piacenza, i bus imboccheranno Via Lanfranco, Str. dei Mercati, Aeroporto, Via Cremonese.

Linea 13: i bus non osserveranno alcuna deviazione di percorso.

Linea 15: provenienti da Str. Pastrengo per il centro città, giunti in V.le Toscanini, i bus percorreranno V.le Mariotti, V.le Bottego, Via Trento, dove riprenderanno il consueto tragitto. Stessa deviazione in senso contrario.

Linea 21: provenienti dall’Università per il centro città, giunti a Barriera Saffi, i bus svolteranno in P.le Allende, quindi percorreranno Via Lombardia, Via Abruzzi, Via Toscana, per riprendere il regolare percorso in Via Mantova. Al ritorno, giunti in Via Mantova, i bus percorreranno Via Toscana, V.le Tanara, per riprendere il consueto tragitto in P.le Allende.

Linea 23: saranno garantiti i prolungamenti da e per S.Secondo, Fontanellato e Noceto partendo dalla Stazione FS e percorrendo Via Europa e tangenziale. I prolungamenti da e per Vicofertile, S.Ilario e S.Prospero saranno sospesi fino all’avvenuto passaggio della corsa.

Sui percorsi deviati verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate urbane presenti.

Dalle ore 13,30 circa e fino al passaggio della corsa previsto per le 14,10: tutte le corse, comprese le corse di rinforzo e le corse extraurbane scolastiche, rimarranno ferme in prossimità dei vari blocchi e riprenderanno il regolare servizio dopo il passaggio della corsa.

Le corse extraurbane in partenza da Parma tra le ore 12 e le ore 14,20 circa potranno subire ritardi e possibili deviazioni.

L’effettivo orario di arrivo terrà conto delle condizioni della viabilità e dei diversi percorsi individuati per tener conto delle varie chiusure stradali.

Per quanto riguarda le scuole, il servizio mense funzionerà regolarmente, come funzionerà anche il servizio di trasporto scolastico Happy Bus, ma è bene prevedere che i disagi potranno essere rilevanti.

Gli Happy Bus programmati nella fascia oraria dalle 12 alle 14,20 circa saranno effettuati, in partenza dai vari plessi scolastici, agli orari prestabiliti ad eccezione dei plessi Albertelli-Newton, Bottego, Pezzani, Puccini che verranno anticipati alle ore 11 e Scuola per l’Europa che sarà posticipata alle ore 15.

SCUOLE. Le famiglie degli alunni degli istituti scolastici elementari, medie e superiori, che escono da scuola proprio nell'orario di passaggio della manifestazione e il cui tragitto verso casa prevede l'attraversamento della via Emilia, dovranno attenersi alle indicazioni che avranno ricevuto dai propri dirigenti scolastici: tendenzialmente, a seconda del percorso che ciascun alunno deve effettuare, si potrà ragionare su di una uscita anticipata alle 11, oppure l'uscita regolare alle 13, con la consapevolezza che i disagi e rallentamenti potranno essere significativi, oppure, nei casi più particolari e difficoltosi, si potrà valutare l'opzione di tenere a casa da scuola i ragazzi.



FIDENZA: strade chiuse e scuole chiuse alle 11