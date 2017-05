Fermata due volte in due giorni a Sala Baganza per guida in stato di ebbrezza dopo essersi messa al volante - di due auto diverse - senza patente e con tassi alcolemici superiori di 4-5 volte rispetto al limite consentito di 0,5 grammi per litro. A fermare la donna, gli agenti della Polizia Pedemontana, impegnati in diversi posti di blocco lungo le strade dei comuni dell’Unione Pedemontana Parmense: Collecchio, Felino, Montechiarugolo, Sala Baganza e Traversetolo.

In entrambi i casi - spiega una nota - alla signora è stato sequestrato il veicolo e per lei sono scattate due denunce per guida in stato di ebbrezza e due maxisanzioni per guida senza patente per un totale di 10mila euro, visto che non avrebbe potuto mettersi al volante avendo già subito la revoca della patente.