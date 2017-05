L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri, quando i residenti hanno notato le fiamme e il fumo uscire dalla ex scuola di Baganzola. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e la polizia. Ma era troppo tardi per salvare l'archivio dell'associazione teatrale “Emilia Magnanini”. Giornali, manifesti, cartoline, fotografi andati in fumo nel rogo che ha danneggiato il pianterreno della struttura. Sono in atto gli accertamenti per stabilire le cause dell’incendio: ed è tutt'altro che escluso che sia doloso.

Guarda ile immagini nel servizio del Tg Parma .