Un'azienda di Salso nella nuova campagna di McDonald's

La carne italiana e parmigiana è protagonista della nuova campagna televisiva di McDonald’s, il colosso mondiale della ristorazione fast-food. Il nuovo spot dedicato alla filiera della carne bovina vede infatti tra i suoi protagonisti un imprenditore del Parmense: Fabio Borella di Salsomaggiore.



McDonald’s ha intrapreso un percorso di valorizzazione dei prodotti italiani, con una particolare attenzione alle filiere di qualità e ai prodotti tipici. Dal comparto agroalimentare italiano proviene l’80% degli ingredienti utilizzati per la preparazione di tutti i prodotti. La carne bovina, di cui si parla nello spot, è fornita da Inalca, società del Gruppo Cremonini, e proviene da 15mila allevamenti italiani.

Fra le aziende agricole eccellenti, situate perlopiù nella Pianura Padana, c'è anche la Tenuta San Nicomede di Fabio Borella, di Salsomaggiore. Borella è anche uno degli esponenti della sezione parmense di Confagricoltura.



«Con questa campagna pubblicitaria lasciamo la parola agli allevatori da cui proviene la nostra carne, affinché possano trasferire al grande pubblico tutta la dedizione e la fierezza che stanno dietro a questo mestiere. Un mestiere che merita grande rispetto e considerazione perché rappresenta un’eccellenza del nostro paese» - ha dichiarato Tommaso Valle, Direttore Comunicazione di McDonald’s Italia -. Fabio Borella è sicuramente un rappresentante esemplare dei 15mila imprenditori agricoli che compongono la nostra filiera e siamo felici di poter celebrare oggi questa collaborazione».

«E' certamente un onore per la nostra Associazione provinciale annoverare tra i propri soci un’azienda che è stata scelta da McDonald’s Italia quale fornitore di carne bovina per i propri punti vendita italiani - ha sottolineato Mario Marini, presidente di Confagricoltura Parma -. Questo dimostra due cose: da un lato le capacità e le qualità delle aziende del nostro territorio, dall’altro la volontà di McDonald’s di valorizzare le materie prime italiane, puntando su qualità e provenienza».