Pochi voti (almeno rispetto al solito), ma confusi. Mai come in queste elezioni, i presidenti di seggio si sono trovati costretti ad aiutare gli elettori. Il voto disgiunto non è così facile da digerire, mentre la vicinanza dei nomi e dei simboli dei candidati rappresenta un rischio sulla validità dei voti. Per ora, vince il partito del mare: qualcuno era in coda già prima dell'apertura dei seggi, con il costume già sotto i vestiti. Sono partiti subito dopo aver infilato la scheda nell'urna ma i più, almeno per ora, hanno preso la via per le riviere subito dopo il risveglio.