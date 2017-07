Grave incidente domestico, questo pomeriggio a Salsomaggiore: un bimbo di due anni è caduto dal terzo piano di una casa di via San Martino, da un'altezza di almeno 8 metri. E' intervenuto l'elisoccorso per trasportare il piccolo all'ospedale Maggiore dove è stato ricoverato, in gravi condizioni, in Rianimazione. I carabinieri indagano.