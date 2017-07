Era appena uscito dagli arresti domiciliari ma evidentemente non aveva perso l'abitudine allo spaccio. È un tunisino del 1988 l'ultimo spacciatore arrestato dai carabinieri del nucleo investigativo. L'uomo è stato notato mentre riceveva frequenti visite di persone nel suo appartamento di via Farini. I carabinieri hanno controllato e hanno scoperto che lo straniero spacciava Hashish. Nella sua abitazione, infatti, sono stati trovati sette etti di sostanza stupefacente. Ora si trova in via Burla.

Guarda il servizio del Tg Parma.

