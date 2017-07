Rapina un'anziana sul treno durante la sosta a Parma, arrestato

Prima ha importunato i passeggeri, poi ha azionato il freno di emergenza provocando panico e un notevole ritardo del treno. Infine, non contento e mentre i poliziotti lo cercavano da un vagone all'altro, ha rapinata un'anziana che si trovava a bordo.

E' successo nella serata di sabato: Alle 21:50 una pattuglia delle Volanti di Parma è stata inviata in stazione su richiesta del capotreno dell’Intercity 612 Taranto-Milano, che ha riferito che a bordo del treno vi era una persona molesta. Un agente, percorrendo il fianco del treno per monitorare se l’uomo scendeva, guardando all’interno del convoglio, nei pressi della prima carrozza, ha visto una persona entrare in uno scomparto dove c'era una signora anziana, urlare qualcosa, mettere le mani nella borsa della donna e prelevare una busta di colore rosso mentre la signora anziana iniziava ad urlare chiedendo aiuto. A questo punto il poliziotto ha avvisato i colleghi ed è salito a bordo del treno. Trovandosi subito faccia a faccia con il rapinatore che aveva ancora la refurtiva tra le mani. L'uomo è stato bloccato nonostante i diversi tentativi di divincolarsi e fuggire.

Si tratta di, C.I., 45 enne pluripregiudicato, che è stato accompagnato in Questura dove è stato arrestato per rapina impropria aggravata e, su disposizione del Pm Amara, portato nelle camere di sicurezza della Questura in attesa del giudizio direttissimo che si terrà oggi. Gli agenti hanno inoltre accertavano che è la stessa persona che aveva molestato i passeggeri ed azionato il freno di emergenza e per tale ragione è stato denunciato per il reato di interruzione di pubblico servizio.

