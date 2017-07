Omicidio Angelica club: Samuele Turco suicida in carcere Video

Samuele Turco, accusato del duplice delitto di Natale, nel quale vennero trucidati Luca Manici (Kelly) e Gabriela Altamirano, si è tolto la vita ieri sera impiccandosi con un lenzuolo alla grata della propria finestra nella cella del carcere di via Burla. Sentito provenire un tonfo dalla sua cella, gli agenti della Polizia penitenziaria sono subito intervenuti, ma per Turco non c'era più nulla da fare. La perizia psichiatrica su Turco e il figlio Alessio, appena consegnata, aveva escluso l'infermità mentale dei due. Turco avrebbe lasciato un biglietto in cui parla di Gabriela: "Vado a raggiungere la mia amata".