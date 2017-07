Come evitare i pericoli da soffocamento per i bimbi: i consigli

In un anno al maggiore non arrivano più di tre bambini con i sintomi da soffocamento per inalazione di corpi estranei. Ma nel 2007 già ci sono stati 4 casi (tre a marzo - leggi) (uno ieri - leggi): protagnista sempre lei, Maria Majori, pneumologo interventista dell’Unità operativa di Pneumologia ed Endoscopia toracica dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma che al Tg Parma ha fornito i consigli per evitare queste situazioni rischiose.