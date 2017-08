Ticket, edilizia, asili: scovati i "furbetti dell'Isee", 7 denunce e multe pesanti a Parma e provincia

Nei giorni scorsi la Guardia di Finanza di Parma ha svolto una serie di controlli a tappeto contro i "furbetti dell'Isee", mediante attività di indagine e con l'uso delle banche dati in uso alla Guardia di Finanza, per scovare coloro che hanno volontariamente omesso di inserire nelle certificazioni dell’Isee alcuni dati reddituali. I controlli irregolari in città e provincia sono stati in totale 23, svolti nei confronti di soggetti sia italiani sia stranieri: denunciate 7 persone.

Le indagini riguardano diversi tipi di pratiche in cui è richiesto l'indicatore Isee, dal patrocinio a spese dello Stato alle rette dell'asilo, dalle tasse universitarie al canone agevolato per l'edilizia residenziale, fino alle esenzioni dal ticket sanitario.

Tre dei denunciati - una persona a Traversetolo, due a Torrile - hanno omesso di indicare parte dei redditi percepiti nell’Isee per richiedere il patrocinio a spese dello Stato (garantisce il patrocinio di un avvocato alle persone che, a causa del reddito basso, non sono in grado di sostenere il costo autonomamente).

Fra i denunciati è significativo il caso di un indagato per il reato di truffa che ha fatto istanza, nel 2015, per essere assistito da un legale a carico dello Stato, dichiarando dei redditi pari a 2.800 euro, quindi inferiori alla soglia di 11.500 euro circa, per ottenere il beneficio.