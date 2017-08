La tragedia di Braia: domani i funerali di Maria Teresa Tondelli

Grande cordoglio per la morte di Maria Teresa Tondelli, 64enne, direttrice del Day Hospital di Pediatria del Maggiore. La donna ha perso la vita dopo essere stata travolta dalla propria auto a Braia di Corniglio.

Un rosario sarà recitato questa sera alle 19 nella parrocchia dello Spirito Santo, in via Picedi Benettini. La camera ardente sarà domani mattina all'ospedale Maggiore, il funerale alle 11 sempre nella parrocchia dello Spirito Santo.