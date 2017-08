La squadra e le maglie del Parma: presentazione martedì 22 agosto

Domani a Viareggio il Parma affronterà in amichevole la Fiorentina. Intanto il Parma fa sapere che le maglie e la squadra saranno presentate martedì 22 agosto.

Il comunicato stampa del Parma Calcio:

Una squadra e le sue gloriose casacche al centro della propria città e a pochi passi dal proprio tempio.

Mentre si avvicina a grandi passi l’inizio della stagione 2017/18 del campionato di Serie B ConTe.it (la partita inaugurale vedrà il Parma scendere in campo in casa contro la Cremonese venerdì 25 agosto 2017 alle 20:30), è finalmente arrivato il momento di presentare la squadra e le tre nuove divise da gioco confezionate dal nostro sponsor tecnico, l’Erreà, alla città e a tutti i tifosi crociati.

L’evento si svolgerà martedì 22 agosto 2017, alle ore 20:30, ed andrà in scena a pochi passi dallo Stadio Tardini, l’unica e inconfondibile casa del Parma Calcio. Il palco dove Lucarelli e compagni saliranno sfoggiando le tre nuove maglie per la prossima stagione sarà infatti posizionato nel piazzale retrostante la Curva Nord.

Dopo l’amichevole tra Parma e Empoli (in programma venerdì 18 agosto 2017 alle ore 20:30) e a tre giorni dalla prima giornata di campionato, andrà dunque in scena l’abbraccio tra la squadra e la comunità crociata nei pressi del settore che ospita il tifo più caldo e appassionato.

A proposito di Curva Nord: oltre alla presentazione della squadra e delle tre nuove maglie targate Erreà, quella del 22 agosto 2017 sarà una giornata importante anche per l’inaugurazione, all’interno del Museo “Ernesto Ceresini”, della Temporary dedicata ai 40 anni dei Boys Parma 1977.

Le porte del museo crociato saranno aperte circa un’ora prima dell’inizio della presentazione ufficiale del Parma Calcio 1913 e delle nuove maglie da gioco (l’orario ufficiale verrà comunicato in seguito).

Quella del 22 agosto 2017, insomma, sarà una serata imperdibile per ogni tifoso crociato: non mancate!