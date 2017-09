Sport e solidarietà: torna nel fine settimana la Cariparma Running

Domenica la Crédit Agricole Cariparma Running spegnerà le sue prime 20 candeline e lo farà nel modo migliore: rinnovando l’offerta di un evento - organizzato da Cus Parma e Crédit Agricole con il supporto del Comune - che ha segnato la storia sportiva della città e ha fatto correre a tantissimi parmigiani.

«Per questo importante compleanno – spiega il responsabile della direzione territoriale Parma di Crédit Agricole Cariparma, Marco Dell’Otti – si uniranno tradizione e innovazione. Non mancheranno le novità, a partire dal nome e dal logo della manifestazione, in cui convivono l’appartenenza a un grande gruppo e il legame con il nostro territorio».

«Un’altra novità - anticipa il presidente del Cus, Michele Ventura - riguarda la Cariparma Kids, che quest’anno si svolgerà al Campus, nella casa del Cus Parma e non più in città. Sarà aperta anche ai nati nel 2013, che potranno correre insieme ai genitori: un pomeriggio di sport per tutta la famiglia».

La novità forse più attesa riguarda però la Mezza Maratona, la gara nazionale più importante delle tre previste (10, 21,097 e 30 km). Per la prima volta si correrà su un percorso unico, non più a circuito, più veloce e meno monotono.

L’ultima novità riguarda la nuova app Xpanded, presentata in occasione della Cariparma Running, che permetterà a chi la scaricherà gratuitamente di restare in contatto diretto con il Cus Parma.

Domenica mattina, la segreteria organizzativa aprirà alle 7 e, alle 9.30 in punto partiranno le gare competitive e non competitive.





Le modalità per iscriversi

E’ ancora possibile iscriversi a tutte le competizioni: su www.mysdam.net/e_34812, pagamento con carta di credito o Paypal; via mail o fax, spedendo il modulo compilato con i propri dati e la ricevuta di pagamento della quota di partecipazione allo 051/9525760 o a cariparmarunning@sdam.it (bonifico bancario intestato a Cus Parma Asd, codice IBAN IT32R0623012700000036198661).

Fino a domani le quote di partecipazione sono di 25 euro per la Mezza Maratona e la 30 km della Duchessa (sabato 9 e domenica 10 settembre 30 euro alla segreteria operativa in via Università) e di 20 euro per la 10 km del Ducato (sabato e domenica 25 euro).

Il costo per la Corri per la vita Special è di 18 euro (15 euro per gli Under 18) mentre per la Corri per la vita è previsto un versamento minimo di 5 euro.