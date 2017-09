Delitto di Elisa Pavarani, l'avvocato di Luigi Colla: "Preoccupati per lui, sono emerse criticità"

Luigi Colla, assassino reo confesso di Elisa Pavarani, e accusato di omicidio premeditato, ha scelto il rito abbreviato. L'udienza è stata rinviata al 24 novembre.

Nel video del TgParma, l'intervist all'avvocato di Luigi Colla, che sottolinea come in carcere siano "emerse criticità" per il 43enne.