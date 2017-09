La nuova Centrale operativa della Polizia Locale Pedemontana aprirà lunedì 11 settembre. Chi dovrà accedere agli sportelli del comando dovrà quindi recarsi in via Donella Rossi 1 a Felino (percorrendo la tangenziale Pedemontana dal Casale in direzione San Michele Tiorre, uscire in strada Roma e imboccare la prima laterale a destra) e non più nella vecchia sede di via Cerreto. Nessuna variazione dell’orario di apertura, invece, per gli sportelli decentrati nei cinque Comuni dell’Unione.