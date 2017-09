Furgone come ariete: spaccata alla Moto Ducati di Pilastrello

Hanno usato il furgone per arrivare, per spaccare la vetrina, per caricare il loro bottino e poi per fuggire. Spaccata nella notte a Pilastrello alla concessionaria Moto Ducati di via Montechiarugolo. l'allarme è scattato intoro all'una e sul posto sono arriati i poliziotti delle Volanti, che si sono messi sulle tracce - fino ad ora invano - del furgone che si era allontanato. Dopo averlo utilizzato come ariete, i ladri ci hanno caricato sopra due moto.