Dal 22 al 29 settembre torna la settimana dell'integrazione

Si è svolta questa mattina nel Salone Trentin della Camera del Lavoro di Parma la conferenza stampa di presentazione della

seconda edizione della Settimana dell'integrazione, organizzata da CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma, Coordinamento Donne CGIL Parma, con la collaborazione di Associazione Donne di quà e di là e Gruppo Umana Solidarietà (GUS) e il patrocinio del Comune di Parma.



Molti gli eventi in programma dal 22 al 29 settembre 2017 per confrontarsi, discutere e scambiare idee, ancora una volta con la volontà di testimoniare che una seria politica sull'immigrazione, fondata sulla condivisione e il lavoro "in rete", mirata ed efficace e non solo parlata, è ancora possibile in Italia.



È questa l'idea da cui nasce la "Settimana dell'integrazione" un percorso che prende avvio dal linguaggio universale dello sport (e nella fattispecie del calcio), praticato in tutti i continenti e a tutte le latitudini, per mettere insieme storie e mondi diversi, e che prevede anche momenti di approfondimento didattico con i richiedenti asilo, essendo dimostrato come la conoscenza della lingua e della storia civile rappresenti uno dei pilastri essenziali su cui si fonda l'integrazione dei cittadini stranieri. Sarà poi la volta del lavoro, declinato su due incontri: quello dedicato al gruppo di lavoro per il monitoraggio dei fenomeni di xenofobia e discriminazione e quello centrato sul contributo del lavoro femminile all'economia del nostro territorio.



Alla conferenza stampa erano presenti Lisa Gattini, responsabile Politiche di genere CGIL Parma, Marion Gajda, GUS Parma, il consigliere comunale Leonardo Spani e Papa Moctar Tall, del gruppo di monitoraggio "Il lavoro sconfigge la paura".



Il programma della settimana



22 settembre 2017

"Un pallone per tutti"

Torneo di calcetto quadrangolare

Squadre: CGIL Parma, Marocco, Refugées, Donne CGIL

Ore 16.00

Campo CRAL Sanità, Via Casati Confalonieri, 20 - Parma

Ore 19.00

Aperitivo nel piazzale antistante la Camera del Lavoro (Via Casati Confalonieri, 5/A – Parma)



26 settembre 2017

"Una lezione al Parco"

Con i rifugiati partecipanti al corso di lingua italiana in CGIL

Ore 16.00

Ritrovo presso Palazzetto Eucherio San Vitale, Parco Ducale di Parma

L'iniziativa si propone come sorta di "visita guidata" ai luoghi della Parma "civile" per offrire cenni storici su: Parco Ducale, Pilotta, Monumento al Partigiano, Monumento ai Caduti, Palazzo del Governatore, Palazzo Municipale. La visita terminerà nella Sala Consigliare del Comune con un incontro con il Sindaco di Parma Federico Pizzarotti e l’Assessore ai Servizi sociali Laura Rossi.

Partecipano:

Consulta dei Popoli e Centro di Accoglienza Rifugiati di Parma.



28 settembre 2017

"Il lavoro sconfigge la paura"Incontro pubblico del tavolo

Ore 19.00

Sede Amici d’Africa, Via San Leonardo, 47/A - Parma

Momento di riflessione tra i rappresentanti delle OO.SS e delle Comunità e/o Associazioni aderenti al tavolo in merito al clima sociale sul territorio.

Modera: Papa Moctar Tall

Gruppo di monitoraggio del Tavolo "Il lavoro sconfigge la paura".

Con la partecipazione di: CISL, UIL, Consulta dei Popoli, Centro Interculturale Islamico di Parma, Forum Interreligioso



29 settembre 2017

"Il lavoro delle donne migranti nell'economia parmense"

Tavola Rotonda

Ore 16.00

Salone Bruno Trentin, Camera del Lavoro, Via Casati Confalonieri, 5/A - Parma

Organizzato da: Coordinamento Donne CGIL Parma, Coordinamento Migranti CGIL Parma, CGIL Parma, Associazione Di qua e di là.

Relazione introduttiva:

Lisa Gattini

Resp. politiche di genere CGIL Parma

Tavola Rotonda con:

Sally Kane

Dip. Immigrazione CGIL Nazionale

Mounia El Fasi

Pres. Associazione Di qua e di là

Pier Giacomo Ghirardini

Esperto di mercato del lavoro

Arta Bega

Delegata FP CGIL Parma cooperazione sociale



Modera

Chiara Cacciani

Giornalista

La locandina e la brochure dell'evento