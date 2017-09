Trasporto sostenibile per le merci: nuovi mezzi a metano in Barilla

In occasione della Settimana europea della mobilità sostenibile, Barilla integra il proprio parco veicolare inserendo nella sua flotta 3 nuovi trattori stradali alimentati da gas metano liquido per il traino di semirimorchi. I nuovi mezzi sono dotati di motori che utilizzano la tecnologia Lng (liquefied natural gas) che consente, da un lato, di ridurre le emissioni e, dall’altro, di aumentare la silenziosità.

I nuovi veicoli consentiranno di abbattere del 70% le emissioni di ossido di azoto, del 99% quelle di particolato rispetto ai motori di omologazione Euro VI e di ridurre del 15% le emissioni di Co2 rispetto ad un veicolo diesel equivalente. Inoltre, si riduce il livello di rumorosità di 3 Decibel Ponderati.

Tutto questo, in linea con la missione aziendale «Buono per Te, Buono per il Pianeta».

L’investimento, del valore di alcune centinaia di migliaia di euro, è stato realizzato da Italtrans, partner logistico del Gruppo, per i servizi di trasporto nazionali. I veicoli saranno utilizzati per le consegne ai magazzini dei Clienti di Barilla delle regioni Lombardia e Veneto, nelle quali sono già attivi distributori di metano liquido.