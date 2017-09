Grave incidente oggi pomeriggio, alle 15.15 circa, all'incrocio via Bottego, via Garibaldi. Un ottantenne in sella alla propria bicicletta, proveniente da via Trento e diretto in via Garibaldi, all’incrocio con via Bottego è caduto. Dalle prima informazioni raccolte, pare che non abbia avuto scontri con auto o altri mezzi. La dinamica è stata poi confermata dalle immagini di videosorveglianza di zona, che evidenziano una bruttissima caduta ma senza contatto con altri veicoli. L'ottantenne è stato trasportato in gravi condizioni al Maggiore.