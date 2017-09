Tajani al Collegio Europeo: "Il voto tedesco impone Italia protagonista per la stabilità"

«Il voto tedesco impone all’Italia di svolgere un ruolo importante di stabilità. E’ un’occasione che questo Paese non può perdere anche perché siamo anche di fronte all’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Io mi auguro che continui ad esserci una situazione di stabilità ed equilibrio». E’ l’analisi del presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, dopo il voto in Germania rilasciata a Parma a margine della sua lectio inauguralis per l’avvio del nuovo anno accademico del Collegio Europeo della città emiliana.

«Per avere un’Europa che guarda con più attenzione al sud, e con grande determinazione ai problemi dell’immigrazione, del terrorismo e della disoccupazione giovanile serve una Italia protagonista - ha ribadito Tajani -. Il risultato tedesco insomma impone a tutti noi italiani un ruolo in Europa: serve una maggiore presenza per avere un maggiore equilibrio in Europa».