Entrano i ladri, donna finge di dormire per paura di violenze: arrestato 32enne di Sorbolo

I "ladri acrobati" sono entrati di sera in un appartamento di Reggio Emilia, in via Aleardi. Una donna, che si trovava in casa, temendo di poter subire violenze si è chiusa in camera da letto e ha finto di dormire. Ma un cittadino ha chiamato i carabinieri, che sono riusciti ad arrestare uno dei tre malviventi, che si erano arrampicati lungo la grondaia: si tratta di Xhelil Reci, 32enne residente a Sorbolo. accusato di furto aggravato e continuato in abitazione e ricettazione. I militari, infatti, hanno recuperato un'auto rubata il 2 agosto scorso in provincia di Cremona, assieme ai due complici riusciti a fuggire. Si tratta di una Opel Corsa, sulla quale sono stati trovati attrezzi da scasso. I militari proseguono le indagini, anche con l'aiuto dei Ris, per rintracciare i complici e per capire se la banda abbia compiuto altri furti a Reggio e in provincia.