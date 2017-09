I ladri alla Bocciofila e al circolo Fulgor. Cantine ripulite in borgo delle Grazie

Una 24 ore di intensa attività dei ladri in città: intorno alle 14.45 di lunedì i poliziotti delle Volanti sono stati chiamati in un condominio in zona Borgo delle Grazie dove ignoti avevano forzato le porte di alcune cantine, portando via tre biciclette di cui due da corsa del valore complessivo di 10 mila euro.

La successiva notte "brava" è cominciata da piazzale Barbieri, al chiosco “Non solo pizza”, con un colpo immortalato dalle telecamere di videosorviglianza dell'attività commerciale. Intorno all'una tre sconosciuti tutti con cappuccio calzato si sono introdotti all’interno asportando alcune bevande.



Intorno alle 3:55, poi, la tappa dei poliziotti in viale Piacenza, nella sede del circolo ricreativo Fulgor dove era scattato l’allarme. Gli agenti hanno appurato che i ladri erano entrati da una finestra trovata aperta ma non erano riusciti a mettere a segno il furto: le due slot machine erano state solo spostate e i malviventi probabilmente disturbati prima di fare bottino.

E' andata diversamente al circolo arci “La Bocciofila” di Via Anselmi su richiesta del proprietario. Nella centrale operativa dell’Ivri alle 3:15 circa è infatti arrivato il messaggio del dispositivo d'allarme antintrusione del locale, che quella sera aveva chiuso i battenti poco dopo mezzanotte. Quando una Volante è arrivata sul posto, ha potuto verificare che i ladri avevano forzato il cancello d’ingresso del circolo e la porta d’accesso ed una volta all’interno, dopo aver messo fuori uso un sensore dell’allarme, erano riusciti a forzare solo una delle tre slot machine, facendo sparire l’incasso.