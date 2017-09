Domani Parma-Salernitana. D'Aversa. "Dobbiamo costruire di più" Video

Il Parma torna in campo domani sera alle 20.30 Tardini con la Salernitana, rinfrancato dalla vittoria di Venezia ma ancora alla ricerca del primo gol su azione: "Certamente è un aspetto che va migliorato, - osserva mister D'Aversa - perché è indubbio che costruiamo poco in rapporto al nostro possesso palla. D'altronde segnare su corner significa mettere a frutto ciò che si è provato in settimana. La vittoria di Venezia ci ha dato autostima dopo le critiche, giustificate per carità, seguite alle tre sconfitte. Ora che abbiamo invertito la rotta dobbiamo continuare cercando di migliorare l'aspetto offensivo".

Sempre out Ceravolo, si va verso la riconferma di Scozzarella in mezzo al campo, probabile anche il rientro di Scaglia al posto di Germoni.