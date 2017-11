Il mal di testa c'è ancora ma ora va e viene, e soprattutto non più come il martello pneumatico del primo giorno. Sta meglio la maestra quarantenne della scuola d'infanzia La Mongolfiera di via Costituente, risultata positiva alla meningite da meningococco.

«C'è un progressivo miglioramento - conferma Carlo Calzetti, infettivologo dell'Unità operativa Malattie infettive ed epatologia - le 48 ore sono passate, nella sua stanza entriamo senza mascherina».

