Guard rail a Bogolese per "fermare" i tir

Una strettoia in strada Traversante Pedrignano già quasi ultimata; un'altra, pochi metri più in là – sempre sulla stessa strada – che sta per essere installata. Sono stati presentati a Bogolese, alla presenza del sindaco di Sorbolo Nicola Cesari, i due sbarramenti che impediranno ai mezzi pesanti di percorrere una strada a loro vietata, al confine tra il comune di Parma e quello di Sorbolo. E proprio nel territorio sorbolese sono stati posizionati i due restringimenti della carreggiata. Analogo intervento sarebbe ora necessario anche nel tratto di competenza di Parma. Nell'occasione, i parlamentari parmigiani Giorgio Pagliari, Patrizia Maestri e Giuseppe Romanini hanno anche annunciato l'avvio della posa di barriere fonoassorbenti di nuova generazione lungo la linea ferroviaria dell'alta velocità, lungo il tratto parallelo a strada Traversante Pedrignano: un'opera, anche questa, che era da tempo attesa e la cui realizzazione è già in corso.