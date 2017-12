Aspiranti attori selezionati dal Teatro del Cerchio per "Progetto studio"

Teatro del Cerchio in collaborazione con il Capas, Centro per le attività e le professioni delle arti e dello spettacolo dell’Università di Parma, e in collaborazione con il CUT dell’Università, ha avviato una corso professionalizzante per attori, della durata di tre anni, per undici ragazzi di età compresa tra i 18 e i 30 anni che lo scorso ottobre hanno superato le selezioni, dopo una sessione di lavoro sul palco di due giorni. Il corso è gratuito e ha come obiettivo quello di formare nuovi attori per inserirli poi nel mondo del lavoro attraverso un percorso specialistico, con verifiche annuali, lavorando sulle tecniche teoriche e pratiche del fare teatro. Il progetto rientra nell’ambito delle attività di programmazione convenzionate con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Parma.