Consigli dei cittadini volontari, il Comune lancia il sito "Partecipazione"

Nuovo sito della “Partecipazione”: delega in capo all'assessore Nicoletta Paci. Consigli dei Cittadini Volontari, Cittadinanza Attiva, Consulta dei Popoli e Bilancio Partecipativo sono i quattro macro ambiti a disposizione di coloro che intendono approfondire alcuni argomenti legati a questo tema, particolarmente caro all'Amministrazione, che punta sulla ITC – Information and Communication Technology – per coinvolgere la cittadinanza e renderla parte attiva nelle scelte del Comune. Si tratta di un sito dinamico che promuove il contatto diretto con la cittadinanza raccogliendo proposte e fornendo risposte. Ne hanno parlato, questa mattina, nel corso della conferenza stampa di presentazione, Nicoletta Paci, assessore alla Partecipazione e Pari Opportunità e Ines Seletti, assessore all'Informatica ed Educazione del Comune di Parma. Erano presenti diversi esponenti dei Consigli dei Cittadini Volontari.

Altri dettagli nel video del TgParma, con l'intervista in diretta di Giovanni Cola a Nicoletta Paci