Irregolarità e cibi avariati: 11 sospensioni di attività e 100 persone identificate in tre mesi

Il lavoro dell'ultimo trimestre del nucleo di Vigilanza Commerciale e Annonaria della polizia municipale e del Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione è stato presentato in municipio.

Il report ha riguardato un’attività che ha come obiettivo la tutela dei consumatori, ma anche di quei commercianti che operano nella legalità, ed evidenzia le particolari criticità riscontrate nei negozi etnici e nei circoli privati, dove, grazie alla collaborazione con altre istituzioni e forze dell'ordine, e si è lavorato intensamente per contrastare le attività di vendita abusiva e di merce contraffatta.

Sono state effettuate sugli esercizi di vicinato 9 sospensioni temporanee di attività e 2 sospensioni definitive, con le relative sanzioni, per un ammontare che si aggira intorno ai 50mila euro. Sequestrati circa 380 chili di merce. I controlli sono scattati su segnalazione e hanno riguardato particolarmente la zona nord est della città, dove si è proceduto anche all’identificazione di persone all’interno e nei pressi dell’attività commerciale. Identificate 100 persone in tutto.

